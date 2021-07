Mehrheit der Bundesländer im grünen Corona-Bereich

Die Corona-Kommission pausiert, eine Farbgebung für die Ampel gibt es am Donnerstag aber dennoch und zwar per Umlaufbeschluss. Die Mehrheit der Bundesländer wurde dabei dem grünen Sektor, der sehr geringes Infektionsrisiko darstellt, zugewiesen. Neben der Steiermark, die bereits in der Region war, kamen noch Kärnten, Salzburg, Tirol und Oberösterreich hinzu. Sie liegen alle unter dem Schwellwert von fünf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

SN/APA/dpa/Christophe Gateau Immer mehr grün auf der Corona-Ampel