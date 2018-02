Mehrjährige Haftstrafen für Drogenkuriere in Klagenfurt

Zwei Männer, die mit großen Mengen Kokain gehandelt haben, sind in Klagenfurt zu Haftstrafen verurteilt worden: Vier Jahre gab es für einen 33-jährigen Slowenen, der die Drogen über die Grenze gebracht hatte. Ein deutscher Staatsbürger (49) - er bekam fünf Jahre - hatte diese in seinem Lokal in Villach verkauft. Die Urteile des Schöffensenats sind nicht rechtskräftig.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Verdeckte Ermittler lie§en den Kokainhandel auffliegen