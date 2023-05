Mehrjährige Haftstrafen für versuchten Raub an Drogendealer

Vier "Kunden" eines Drogendealers sind am Mittwoch in Eisenstadt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie versucht haben sollen, diesen in seiner Wohnung in Wien auszurauben. Der 27-jährige Erstangeklagte erhielt eine Zusatzfreiheitsstrafe von sechs Jahren und muss nun insgesamt neun absitzen. Die anderen wurden zu sechseinhalb Jahren bzw. zu Zusatzstrafen von dreieinhalb und zwei Jahren verurteilt. Die Urteile sind, mit einer Ausnahme, nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Alle Angeklagten bekannten sich am Landesgericht nicht schuldig