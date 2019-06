Mehrstöckiges Wohnhaus nach Explosion in Wien eingestürzt

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochnachmittag nach einer Gasexplosion in Wien-Wieden gekommen. Ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Preßgasse soll teilweise eingestürzt sein, hieß es in ersten Meldungen. Der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, sprach gegenüber der APA von zumindest zehn Verletzten.

SN/APA/WOLFGANG WAGNER Die Explosion war noch mehrere Meter entfernt zu spüren