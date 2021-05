Menschen für Menschen platziert neue Wette

Zum 40-Jahr-Jubiläum der Hilfsorganisation geht es um Spenden für die Aufforstung.

Eine Wette des österreichischen Schauspielers Karlheinz Böhm in der später legendären Fernsehsendung "Wetten, dass . . ?" legte im Mai 1981 den Grundstein für die Hilfsorganisation Menschen für Menschen (MfM), die der durch seine Rolle in den "Sissi"-Filmen berühmte Schauspieler im November dieses Jahres dann gründete. Böhm hatte das TV-Millionenpublikum aufgefordert, für die hungernden Menschen in der Sahelzone zu spenden. Er sollte recht behalten, denn tatsächlich spendete weniger als ein Drittel der Zuschauer "eine Mark, einen Franken oder sieben Schilling", ...