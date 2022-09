Exo-Skelett für Querschnittsgelähmte: Endlich wieder gehen dürfen

Gregor Demblin (45), selbst querschnittsgelähmt, hat ein Therapiezentrum gegründet. Dort lernen Patienten mittels Exo-Skeletten wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Als Gregor Demblin nach einem Vierteljahrhundert wieder aufrecht auf seinen eigenen Beinen stand, war einer seiner ersten Gedanken: "So groß bin ich also!" Der Rest war pure Emotion. "Ich hab geheult wie ein Schlosshund." Das war 2017. Jahrelang hatte er auf den Moment gewartet, endlich ein Exo-Skelett ausprobieren zu dürfen. "Die Ärzte meinten, dass ich dafür nicht geeignet bin." Aufhalten konnten sie Demblin damit aber nicht. Die ersten Schritte in dem Carbon-Titan-Gerüst waren für ihn die Initialzündung, der Moment, der ...