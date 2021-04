Nina (35) war obdachlos, heroinabhängig und saß im Gefängnis. Heute ist sie Stadtführerin und schloss kürzlich ihre Ausbildung zur Sozialarbeiterin ab. Den SN erzählt sie, wie sie das schaffte.

Ninas Offenheit ist nicht gespielt. Jemandem etwas vorzugaukeln, dafür fehlte es ihr an Zeit, Kraft und Lust. Sie spricht ohne Umschweife, ohne Ausflüchte oder Ausreden zu suchen. Ihr Leben ist, was es ist: Und ja, es war lange Zeit verkorkst. Um es harmlos zu formulieren. Besser: Nina balancierte fast über zehn Jahre lang am Abgrund. Dann hatte sie genug davon und fing noch einmal neu an. Ganz neu. Und ganz ohne "Stoff". Nina, heute 35 Jahre alt, ist, wie man ...