Menschen mit Hörverlust über 65 Jahren oft unterversorgt

1,1 Millionen von insgesamt 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 65 Jahren sind von Schwerhörigkeit betroffen. Davon leiden rund 220.000 an höhergradigem Hörverlust, der mit einem Hörgerät nicht mehr ausgeglichen werden kann. Sehr viele Betroffene nehmen keine Hilfe in Anspruch, was zu Isolation, Depressionen und Demenz führen kann, berichtete der HNO-Facharzt Wolfgang Gstöttner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Helfen kann dann ein Hörimplantat.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/Z1018 RALF H Wenn Hörgerät nicht mehr ausreicht, kann Implantat helfen