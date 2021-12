Menschen versammeln sich in Wien zum Lichtermeer

Unter dem Motto "#YesWeCare - das #Lichtermeer" findet heute, Sonntag, Abend in Wien eine Kundgebung auf der Ringstraße statt, die an die - inzwischen mehr als 13.000 - Menschen erinnern soll, die an Covid19 in Österreich verstorben sind. Auch als Dank für das Gesundheitspersonal sei die Veranstaltung gedacht, wird betont. Um 19.00 wird für zehn Minuten die Fahrbahn des Rings betreten. Zahlreiche Teilnehmer haben sich an der Straße bereits versammelt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Mehr als 13.000 Menschen sind an Covid19 verstorben