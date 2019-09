Bei Baggerarbeiten in Pucking nahe Linz sind am Samstagvormittag Knochen gefunden worden. Es handle sich vermutlich um menschliche Knochen, bestätigte Polizeisprecherin Heide Klopf der APA. Die Tatortgruppe der Polizei war am Vormittag noch im Einsatz. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Quelle: APA