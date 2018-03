Messer-Attacken in Wien-Leopoldstadt - 23-Jähriger in U-Haft

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Sonntag über den 23-jährigen Afghanen die U-Haft verhängt, der am vergangenen Mittwoch in Wien-Leopoldstadt vier Personen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mit. Gegen den Verdächtigen wird von der Staatsanwaltschaft wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Vier Menschen wurden bei den Attacken verletzt