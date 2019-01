Messerangriff auf Ex: Zwei Jahre teilbedingt für 47-Jährige

Die 47-Jährige, die ihren Ex-Ehemann im August 2018 an einem Bahnhof im Bezirk Hollabrunn mit einem Messer angegriffen haben soll, ist am Freitag in Korneuburg von einem Schwurgericht rechtskräftig wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt worden. Die Hauptfrage nach versuchtem Mord wurde von den Laienrichtern einstimmig verneint.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Friso Gents Die Straftat ereignete sich in Niederösterreich