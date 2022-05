Messerattacke aus Eifersucht auf Frau in Linz

Ein 52-Jähriger soll Montagabend in Linz seine 42-jährige Freundin mit einem Stanley-Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die elfjährigen Zwillinge des Paares haben die Tat offenbar mitbekommen. Die Frau wurde in der Nacht notoperiert, der Mann ist geständig und gibt als Motiv Eifersucht an, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Krone" (Dienstag-Ausgabe). Der Attacke gegen 19.00 Uhr auf offener Straße war ein heftiger Beziehungsstreit vorangegangen.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Die Frau wurde im Spital notoperiert