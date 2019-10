Messerattacke in NÖ: Bruder des Opfers festgenommen

Nach der Messerattacke auf einen 18-Jährigen am Montagabend in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) ist der 17 Jahre alte Bruder des Opfers festgenommen worden. Wie Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Mittwoch auf APA-Anfrage mitteilte, gab der Verdächtige zu, dem syrischen Asylwerber im Rahmen eines Streits eine Stichwunde zugefügt zu haben.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes