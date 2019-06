Messerattacke in Wien - Männer stürzten durch Glasfassade

Ein zunächst verbaler Streit ist am Freitagnachmittag in einem Lokal auf der Neulerchenfelder Straße in Wien-Ottakring derart eskaliert, dass ein 27-Jähriger mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losging. Im Zuge des Gerangels stürzten beide durch die Glasfassade auf den Gehsteig und erlitten Schnittverletzungen, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA/BARBARA GINDL Worum es bei dem Streit ging, blieb unklar