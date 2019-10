Messerattacke in Wullowitz - Auf Flucht Autofahrer erstochen

Ein Afghane, der am Montag in einer Asylwerberunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistatd) einen Betreuer mit einem Messer attackiert haben soll, hat laut Polizei auf der Flucht einen Autofahrer erstochen. Danach floh der Verdächtige mit dessen Pkw. Die Alarmfahndung blieb bisher ohne Erfolg.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Eine Alarmfahndung war laut Polizei am Abend noch am Laufen