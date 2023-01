Zwei Blutttaten in Wien: Obdachloser unter doppeltem Mordverdacht

Die Bluttaten an einem Apotheker in Wien-Donaustadt und einer zweifachen Mutter in Floridsdorf dürften von ein- und demselben Täter verübt worden sein. Die Polizei hat am Sonntag einen Verdächtigen festgenommen, seine DNA wurde an beiden Tatorten entdeckt.

Es seien zwei Tatorte gewesen, die man nicht alle Tage zu Gesicht bekomme; verstörende Bilder von massiver Gewalt und völligem Chaos, die man sich "kaum erklären kann", berichtete Ermittler Dietmar Berger vom Landeskriminalamt Wien am Montagnachmittag in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Die einzig gute Nachricht: Zwei der drei Morde, die seit Jahresbeginn in der Bundeshauptstadt verübt wurden, scheinen geklärt. Jener an dem 74-jährigen pensionierten Apotheker, der in der Silvesternacht in der Donaustadt erschlagen wurde. Und auch der an einer 31-jährigen Frau und zweifachen Mutter, die am Sonntag von ihrem Ehemann, der von einem Ski-Kurztrip heimgekehrt war, tot aufgefunden wurde. Die beiden Kinder des Ehepaares, vier und fünf Jahre alt, befanden sich während der Tat im Haus. Sie sollen "möglichst schonend befragt werden".

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 50-jährigen polnischen Staatsbürger, der ohne festen Wohnsitz als "klassisches U-Boot", wie Ermittler Berger ausführte, in Wien sein Unwesen trieb. Bereits 2020 wurde der Mann des Ladendiebstahls überführt. Am 27. Dezember 2022 meldete seine Lebensgefährtin, die ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammt, der Polizei, dass sie von dem mittlerweile doppelt Mordverdächtigen körperlich angegriffen worden sei. Zwei Tage später verübte der 50-Jährige eine Brandstiftung. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bestand seit August eine rechtskräftige Festnahmeanordnung. Habhaft wurde die Polizei des Obdachlosen dennoch nicht. In Deutschland, wo er sich von 2001 bis 2018 aufhielt, ist der Pole wegen 23 Delikten vorgemerkt.

Was das Motiv für die beiden Bluttaten angeht, so tappen die Kriminalisten vorerst im Dunkeln. Nahezu gesichert scheint, dass der Pole seine Opfer willkürlich ausgewählt hat. "Eine Vernehmung musten wir abbrechen", sagte Berger. Der Verdächtige habe sich derart aggressiv verhalten, dass sogar Beamte des Sondereinsatzkommandos WEGA einschreiten mussten, um ihn zu bändigen. "Es gibt kein Diebesgut, das ist eigentlich nicht erklärbar", versuchte der Ermittler die Fälle in Einklang zu bringen. An beiden Tatorten waren die Türen nicht versperrt. Das 74-jährige Opfer wies schwere Kopfverletzungen und Misshandlungsspuren am ganzen Körper auf. Die 31-jährige Frau wurde zu alldem auch noch gefesselt. Danach konsumierte der Verdächtige jeweils Getränke, nahm unbedeutende Gegenstände an sich und verschwand. Gefasst wurde der 50-Jährige schließlich aufgrund eines Hinweises eines Beobachters.

Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur Untersuchungshaft beantragt, sondern auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.