Messerattacken in Wien: Suche nach Unbekanntem läuft

Jener Mann, der am Dienstagabend zwei Frauen in Wien-Favoriten Stichverletzungen zugefügt hat, ist weiterhin unbekannt. Die Fahndung nach dem etwa 25-jährigen, 1,75 Meter großen schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren, als auch die Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamts Wien seien am Laufen, teilte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitagvormittag auf APA-Anfrage mit.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Opfer kannten weder einander noch den Täter