Messerstecherei in Tirol: Brust-Stich laut Obduktion tödlich

Nach einer Messerstecherei unter Jugendlichen Sonntagfrüh in der Tiroler Bezirksstadt Imst, bei der ein 17-jähriger Vorarlberger getötet wurde, sind die Einvernahmen und Ermittlungen am Montag im Laufen gewesen. Bei der Obduktion des Opfers wurden zwei Stichverletzungen festgestellt, sagte LKA-Ermittlerin Katja Tersch der APA: "Der Stich in die Brust war tödlich."

Der mutmaßliche Täter schweigt zu den Vorwürfen