Messerstich nach Streit um ausgestrecktes Bein in Wiener Bim

Ein Streit um ein ausgestrecktes Bein in der Straßenbahn hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten mit einem Messerstich geendet. Ein 19-jähriger syrischer Staatsbürger erlitt dabei eine Schnittverletzung im Hüftbereich und einen Stich in einen Oberarm, kam aber laut Polizeisprecher Markus Dittrich relativ glimpflich davon. Er weigerte sich, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Vermutlich dürfte die dicke Jacke des jungen Mannes Schlimmeres verhindert haben.

BILD: SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT Das sichergestellte Messer