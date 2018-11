Messerstiche-Opfer im Burgenland nannte Namen des Täters

Die 75-Jährige, die am Samstag nach mehreren Messerstichen, die ihr ein 31-jähriger Burgenländer in ihrem Haus in Rohrbach (Bezirk Mattersburg) zugefügt haben soll, im Spital gestorben ist, hat am Telefon noch selbst den Namen des mutmaßlichen Täters genannt. Das teilte Roland Koch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Montagmittag der APA mit.

Die Untersuchungshaft wurde noch nicht beantragt