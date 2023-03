Die Sommerzeit beginnt - ein paar Fakten zur Zeitumstellung

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um zwei Uhr früh eine Stunde nach vor gedreht. Dass damit Energie gespart wird, ist nicht belegt.

Die Zeit steht still, verrinnt - oder wird einem gar gestohlen. Letzteres ist in der Nacht auf Sonntag buchstäblich der Fall, wenn mit Beginn der Sommerzeit die Uhren um eine Stunde nach vor gestellt werden. Das kann Auswirkungen auf unsere körperliche Verfassung haben. Umfragen zeigen, dass jede vierte Person bereits Probleme damit hatte - zumeist Müdigkeit und Abgeschlagenheit, gefolgt von Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten.

Für den Philosophen Leo Hemetsberger löst die Umstellung auf die Sommerzeit bei Menschen zumindest eine "Irritation", mitunter auch eine "leichte Erschütterung" aus. Menschen reagierten sensibel auf Zeitveränderungen. Dazu sei es gut, einen Blick auf die drei Formen von Zeit zu werfen: Da sei zum einen die äußere Zeiteinteilung, etwa durch Messinstrumente, ob Sand- oder Atomuhr oder auch einen Kalender. Dazu komme zweitens die innere Zeit, das subjektive Zeitempfinden. "Zeit ist etwas, das in Bewegung ist, ein Fluss von Ereignissen, der stattfindet", sagt Hemetsberger. So kann es sich in die Länge ziehen, wenn man beim Arzt zehn Minuten warten muss, während der 30-minütige Termin viel zu schnell vorbei ist. "Wir legen zudem Hoffnungen und Befürchtungen in zukünftige Zeiten und verändern Bewertungen von Vergangenem. In der Phantasie kennt Zeit keine Grenzen."

Die dritte Form ist die "menschliche Zeit", worauf Hemetsberger hinweist. Das kann die Geschichte der eigene Familien sein, mit Fixpunkten, die stattgefunden haben - wenn etwa ein Kind geboren wird. "Wir sind in viele soziale Zusammenhänge eingebettet. Der Mensch vertraut auf ein bestimmtes Maß an sozialer Kontinuität." Dazu gehört beispielsweise, wie lange Geschäfte geöffnet haben oder dass jemand zu einer ausgemachten Zeit anruft.

"Die willkürliche Zeitverschiebung geht den Menschen auf die Nerven, weil sie aus ihren Gewohnheiten gerissen werden", sagt Philosoph Hemetsberger. Zudem sei erwiesen, dass die ursprüngliche Annahme, damit Energie zu sparen, nicht zutrifft. "Und ich sage es boshaft: Wenn wir weiter solange brauchen, diesen Unsinn abzuschaffen, dann fragen sich die Menschen zu Recht, wie lange wir brauchen, um das dringend notwendige Ziel der Klimawende zu schaffen."

Kaum Belege, dass Energie gespart wird

Tatsächlich gibt es kaum Belege dafür, dass durch die Umstellung auf Sommerzeit Energiekosten eingespart würden. Wien Energie verweist darauf, dass nur etwa zwei Prozent der Gesamtenergie in Haushalten für Licht aufgewendet werden. Der Großteil (70 Prozent) davon fließt nach Angaben des deutschen Umweltbundesamts (UBA) ins Heizen, gefolgt von der Warmwasseraufbereitung. Das heißt, dass zwar an hellen Sommerabenden weniger oft das Licht aufgedreht wird, dafür durch das frühe Aufstehen in den kühleren Morgenstunden im Frühling und im Herbst aber mehr geheizt wird. Damit höben sich die beiden Effekte gegenseitig auf, heißt es auf der Homepage von Wien Energie. Das UBA ergänzt, dass die längere Tageshelligkeit auch zu einem veränderten Freizeitverhalten führen und mit einem Mehrverbrauch im Verkehr und in Freizeiteinrichtungen verbunden sein könne.

Eine neue Studie aus der Schweiz belegt allerdings, dass die Sommerzeit auch Strom sparen würde. Laut der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) sind der Grund dafür aber nicht die Lampen, sondern die Klimaanlagen. Durch die Zeitumstellung im Sommer verlassen Angestellte das Büro am Nachmittag eine Stunde früher. Da der größte Teil der Kühlleistung am späteren Nachmittag anfällt, kann dadurch Energie gespart werden, wie die Empa berichtete.

Die Untersuchung basiert auf Daten von verschiedenen Bürogebäuden in 15 US-amerikanischen Städten. Demnach konnte mit der Umstellung auf die Sommerzeit die Kühlenergie eines Bürogebäudes um bis zu knapp sechs Prozent verringert werden. Aufgrund des früheren Arbeitsbeginns am Morgen wurde hingegen um bis zu 4,4 Prozent mehr Heizenergie verbraucht. Da im Sommer aber viel mehr Kühl- als Heizenergie verbraucht wird, hat die Zeitumstellung gesamt gesehen einen positiven Einfluss auf die Energiebilanz eines Gebäudes. Über die unterschiedlichen Klimaszenarien und Klimazonen hinweg lag die maximale totale Energieeinsparung bei drei Prozent.

Kein Ende in Sicht

Fakt ist, dass auch weiterhin kein Ende der Uhrenumstellung in Sicht ist. Nachdem das Thema vor etwas mehr als vier Jahren durch einen Vorschlag der EU-Kommission in Europa Aufregung ausgelöst hatte, ist es wieder ruhig darum geworden. Der Ball liegt weiterhin beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister. Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt - oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Doch dann kam die Corona-Pandemie und daraufhin der Ukraine-Krieg, und die EU hat seither ganz andere Prioritäten. Der Abschaffung der Sommerzeit müssten die Mitgliedsstaaten mehrheitlich zustimmen, sollte dies tatsächlich Realität werden. Niemand hat das Thema seither wieder aufgebracht, hieß es aus EU-Ratskreisen gegenüber der APA. Somit dürfte die Zeitumstellung in der EU zu einem zeitlosen Nischenthema ohne aktuelle Bedeutung geworden sein.

Viele Uhren machen den "Zeitsprung" ohnehin automatisch - aber nicht alle. Daher wird der Salzburger Turmuhrmacher Michael Neureiter die Uhren in der Universitätsaula und im Turmhaus von Schloss Kleßheim händisch umstellen. "Ich brauche die Werke nur eine Stunde vorlaufen lassen. Dazu genügt ein Besuch beim Werk und ein Vorstellen von Hand", erklärt Neureiter.