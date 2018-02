Meterlange Würgeschlange und Kaninchen bei Brand gerettet

Die Berufsfeuerwehr Wien hat bei einem Brand am Sonntag in Favoriten eine meterlange Würgeschlange und ein Kaninchen gerettet. Eine zweite Schlange starb. Das Feuer war in einem Keller einer Reihenhausanlage in der Max-Mauermann-Gasse ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar. Menschen wurden keine verletzt, berichtete die Feuerwehr am Montag.

SN/APA (MA 68)/UNBEKANNT Als Feuerwehrmann weiß man nie, was kommt