MeToo - Zahl der Beschwerden in Österreich angestiegen

Seit Beginn der internationalen #MeToo-Debatte hat sich auch bei österreichischen Beratungsstellen einiges geändert: So gab es verstärkt Beschwerden an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. "Wir haben im vergangenen Jahr auf jeden Fall Veränderungen bemerkt", sagte Gleichbehandlungsanwältin Sabine Wagner-Steinrigl, "und diese halten auch an."

SN/APA (dpa)/Frank May