Der Bub ist knapp vier Monate alt und wurde mit Leukämie geboren. Seine Familie setzt alle Hebel in Bewegung, um ihm zu helfen.

Als Michael am 6. April im Krankenhaus Braunau am Inn zur Welt kam, war die Freude groß. Doch gleich danach kam der Schock: Der kleine Bub aus dem Innviertel leidet an Blutkrebs. Er wurde einen Tag später in die Salzburger ...