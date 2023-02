Michael Douglas hält Plädoyer für Superhelden

Michael Douglas (78) spielt im neuen, am Mittwoch angelaufenen Marvel-Film "Ant-Man and the Wasp: "Quantumania" erneut den brillanten Wissenschafter Hank Pym. Superhelden "retten das Kinoerlebnis", sagte der Schauspieler am Mittwoch bei einem Zoomgespräch mit Journalisten. Auf die Frage der APA, was ihn an der Figur gereizt habe, verriet der Amerikaner: "Um ehrlich zu sein, ich hätte so ziemlich jede Rolle angenommen, um in einem Green-Screen-Movie mitzuwirken."

SN/APA/AFP/VALERIE MACON MIchael Douglas mit "Ant-Man" näher an der Unsterblichkeit