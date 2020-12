Michael Niavarani mit Krippenspiel für den Heiligen Abend

Michael Niavarani hat ja bereits seit geraumer Zeit eine gewisse optische Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann entwickelt. Und nun kommt der Starkomiker am 24. Dezember auch tatsächlich zu den Österreichern nach Hause: Im digitalen Adventkalender seines Globe Wien ist just am Heiligen Abend ein unkonventionelles Krippenspiel aus der Niavarani-Feder zu erleben, das vom Meister selbst und seinem Simpl-Ensemble interpretiert wird. Titel: "Jössasmarandjosef!"

SN/APA (OTS)/Jan Frankl Michael Niavarani hat Krippenspiel verfasst