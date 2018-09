Mieter werden ist nicht schwer, teure Miete zahlen aber sehr

Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren ordentlich nach oben geschnellt. Die Lohnentwicklung hinkt dagegen hinterher. Ein Experte der Arbeiterkammer erklärt die Hintergründe.

Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung gleicht einem Glücksspiel. Warum das so ist und was zu tun wäre.



Die Steigerungen: Eine Studie der Arbeiterkammer (AK), die heuer veröffentlicht wurde, widmet sich der Preisentwicklung von 2008 bis 2016. Das Ergebnis: Österreichweit stiegen die privaten Hauptmietzinse von Neuvermietungen im Schnitt um 35 Prozent. Dieser Anstieg ist laut AK unverhältnismäßig zur Lohnentwicklung von plus 22 Prozent und der allgemeinen Teuerung von plus 14 Prozent. Besonders betroffen ist das Bundesland Salzburg: Hier kletterte die durchschnittliche Wohnungsmiete von 2005 bis 2016 - inklusive Betriebskosten - um 45,8 Prozent nach oben. Damit liegt Salzburg an erster Stelle, gefolgt von Niederösterreich und Wien.



Die derzeitige Preislage: Wie aus den Angebotspreisen des Immobilienportals immowelt.at im ersten Halbjahr 2018 hervorgeht, gibt es bei den Mietpreisen in Österreich ein deutliches West-Ost-Gefälle. Am teuersten ist Wohnen im Bezirk Innsbruck-Stadt mit 16,10 Euro pro Quadratmeter und Monat. Dahinter folgt schon die Stadt Salzburg. Hier liegt der Mittelwert bei den zur Neuvermietung angebotenen Wohnungen bei 15 Euro (netto inklusive Betriebskosten) pro Quadratmeter und Monat. Bundesweit am billigsten lebt es sich in Oberwart (Burgenland) mit 6,50 Euro.



Die Zahl der Mietverhältnisse: In Österreich gibt es laut einer AK-Sonderauswertung des Mikrozensus der Statistik Austria rund 1,6 Millionen Hauptmietverhältnisse, davon sind rund 684.350 in privaten und 630.770 in gemeinnützigen Bauvereinigungen, dazu kommen knapp 293.700 in Gemeindewohnungen.



Grund für Preissteigerungen: Für Walter Rosifka ist klar: "Preistreiber bei Mietsteigerungen sind die Neuvermietungsmieten", erklärt der Mietrechtsexperte. Dabei könne die Miete für eine Wohnung von einem Bewohner zum nächsten von 500 auf 800 Euro steigen. Davon betroffen sind aber auch befristete Verträge, die verlängert werden. Der Vermieter verlange plötzlich mehr Geld. "Viele Menschen empfinden es als unfair, wenn sie für dieselbe Wohnung erst 700 Euro und dann 850 Euro zahlen müssen. Die Leistung ist ja nicht mehr geworden."



Wo steigen Mieten am meisten: naturgemäß in Ballungsräumen wie Salzburg, Graz oder Wien. Das hänge auch mit der Landflucht zusammen, erklärt der Experte. "Für junge Menschen ist es attraktiv, ins Zentrum zu gehen." Früher hätten Anleger mit Getreide oder Aktien spekuliert, "heute spekuliert man mit Wohnraum". Auch Airbnb stelle ein Problem dar, erklärt Rosifka.



Was zu tun wäre: Die Arbeiterkammer fordert klare Regeln, um die Mieten zu begrenzen. Beispielsweise sollten die Lagezuschläge mit maximal 25 Prozent des Richtwerts begrenzt werden. Befristungen müssten - außer bei Eigenbedarf der Vermieter - gestrichen werden. Gefordert wird auch ein Verbot von Kettenbefristungsverträgen. Auch sollten Maklerprovisionen für Mieter wegfallen und klare Erhaltungsregeln für Vermieter für die gesamte Wohnungsausstattung gelten. Grundsteuer und Versicherung müssten aus den Betriebskosten gestrichen werden, das ist für die AK eine Sache der Vermieter.