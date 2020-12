Mieter wollte Wohnung in die Luft sprengen: Zwölf Jahre Haft

Weil er am Abend vor seiner Delogierung die Gastherme in seiner Wohnung in Wien-Ottakring manipuliert hatte und in Explosionsabsicht stundenlang Gas ausströmen ließ, ist ein 62 Jahre alter Mann am Montag am Landesgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte wurde wegen versuchter Brandstiftung und - bezogen auf die im Tatzeitpunkt im Gebäude befindlichen Menschen - 13-fachen Mordversuchs schuldig erkannt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Verurteilter wollte vor Delogierung Wohnung in die Luft jagen