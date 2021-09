Migranten fahren auf Güterzügen

Zahl der Aufgriffe hat sich im benachbarten Bayern im Sommer erhöht.

Am Bahnhof in Raubling bei Rosenheim im benachbarten Bayern beendete die deutsche Bundespolizei am Sonntag die waghalsige Fahrt einer Gruppe von Migranten mit einem Güterzug. Die insgesamt elf Personen, darunter drei Minderjährige und ein erst wenige Monate altes Baby, saßen im Laderaum eines Lasters, der huckepack mit der Bahn von Verona Richtung Norddeutschland unterwegs war. Die Gruppe bestand zum einen aus drei Männern sowie den Eltern mit ihrem Baby, sie stammen aus der Türkei. Die übrigen fünf Personen gaben an, ...