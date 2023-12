Milchtankwagen prallte in Kematen (NÖ) gegen Wohnhaus

Ein Milchtankwagen ist am Donnerstagabend gegen ein Wohnhaus in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) geprallt. Der Lkw war von der Straße abgekommen und hatte einen Zaun durchbrochen. Am Gebäude und am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Der Chauffeur wurde verletzt. Drei Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz, um 30.000 Liter Milch abzupumpen. Der Lastwagen wurde mithilfe eines Krans geborgen.

BILD: SN/APA/BFKDO AMSTETTEN / STEINBACH/ 30.000 Liter Milch mussten abgepumpt werden