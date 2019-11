Militärhunde nach Todesbissen in Quarantäne

Nach einer tödlichen Hundeattacke auf einen Soldaten des Jagdkommandos in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt sind die Erhebungen weiter im Gange. Die beiden Tiere befinden sich in Quarantäne und werden von Hundeführern betreut - "das entspricht den gültigen Richtlinien bei Hundebissen", betonte Dietmar Rust, Leiter der Medienarbeit des Verteidigungsministeriums, am Freitag.

SN/APA (Symbolbild)/ROBERT JAEGER In dieser Kaserne geschah das Unglück