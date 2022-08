Millionen für Kampf gegen Waldbrände

Die Trockenheit setzt den heimischen Wäldern enorm zu. Die Zahl der Brände ist stark gestiegen.

Mit Stand vom Freitag hat es im Jahr 2022 in Österreichs Wäldern 191 Mal gebrannt. Im gesamten Vorjahr waren es gerade einmal 159 Fälle. Und auch im langjährigen Schnitt kündigt sich ein neuer Rekordwert an. Der bisherige wurde 2015 mit 280 Waldbränden erzielt. Die größte Häufung gab es heuer bislang im südlichen Wiener Becken - ausgerechnet dort, wo die Trockenheit am heftigsten zutage trat und die Grundwasserpegel nach wie vor am niedrigsten sind.

Um der steigenden Gefahr brennender ...