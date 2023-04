Millionenaufwand für Schutzbauten in Klamm

Drei Jahre nach einem tödlichen Felssturz wird die Bärenschützklamm in der Steiermark wieder begehbar gemacht. Die Kostenaufteilung ist noch offen, der Alpenverein sammelt Spenden.

Knapp drei Jahre nach einem folgenschweren Unglück begannen nach Ostern nun die Sicherungsarbeiten in der Bärenschützklamm in der Steiermark. Rund eine Million Euro werden investiert, damit das Naturdenkmal in der Gemeinde Pernegg an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) so bald wie möglich wieder begehbar wird. Zwar stehe die genaue Aufteilung der Kosten noch nicht fest, aber die Zeit dränge, warnt der Vorsitzende der Alpenvereinssektion Mixnitz, Gerhard Jantscher, welche die Klamm betreibt. "Die Vegetation holt sich sonst alles zurück, wir haben schon ...