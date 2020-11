Millionencoup mit einer Frau

Eine Profi-Bande plünderte 68 Schließfächer. Ein Zeuge hat beim Abtransport der Beute auch eine dick vermummte Täterin beobachtet.

Die Polizei gab am Freitag Details zu einem spektakulären Einbruchsdiebstahl auf Schließfächer in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien-Döbling Mitte November bekannt. Demnach sind insgesamt 68 Schließfächer aus den automatischen Safeanlagen betroffen. "Gestohlen wurden Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld, die Schadenssumme liege in zweistelliger Millionenhöhe", sagte Johann Baumschlager, Sprecher der Polizei Niederösterreich.

"Die Tat war lange vorbereitet. Schon Wochen vor dem Diebstahl wurden die Daten von den Geschädigten abgezapft", erklärte Baumschlager. Die Vorgehensweise bezeichnen die Kriminalisten als ...