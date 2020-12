Millionencoup mit Schließfächern: Polizeistreife schreckte die Täter auf

Der Profibande ist möglicherweise eine folgenschwere Panne passiert. Wie die SN exklusiv in Erfahrung brachten, ist in einer Bankfiliale ein Alarm losgegangen. Polizisten durchsuchten das Kundencenter danach vergeblich, die Einbrecher waren drei Minuten davor geflüchtet.

Wie sich jetzt herausstellt, wäre die Profibande, die in drei Bankfilialen 65 Schließfächer knackte und Wertsachen in zweistelliger Millionenhöhe erbeutete, beinahe auf frischer Tat ertappt worden. Das geht aus einem den SN vorliegenden Amtsvermerk hervor, datiert mit 27. November 2020, in dem ein Polizeibeamter eine "nachträgliche Ersteinschreitermeldung zur Alarmauslösung vom 13. 11. 2020" bekannt gibt.

Rückblende: Am 13. November 2020 schlug eine aus mindestens sieben Tätern (sechs Männer und eine Frau aufgeteilt in drei Teams) bestehende Einbrecherbande zeitgleich ...