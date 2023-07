Millionenschäden in Landwirtschaft durch Unwetter

Starkregen und Hagel haben in der Nacht auf Montag in weiten Teilen Österreichs Schäden in Millionenhöhe an landwirtschaftlichen Kulturen verursacht. Das berichtete die Hagelversicherung am Montag in einer Aussendung. Besonders Oberösterreich war stark betroffen - ein Schaden von rund 4,6 Millionen Euro entstand. Auch in der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland wurden Nutzflächen zerstört.

BILD: SN/APA/BFKDO AMSTETTEN/UNBEKANNT Zahlreiche Unwettereinsätze waren notwendig