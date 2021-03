Millionenschwerer Betrugsprozess in Salzburg: Gold, Kleinanleger und ahnungslose Chefs

Die beiden Angeklagten im Salzburger Prozess um einen millionenschweren Anlagebetrug belasten sich gegenseitig. Über die Firma Goldprofessionell waren Tausende Kleinanleger um zumindest 5,1 Millionen Euro gebracht worden. Die Ermittlungen der Salzburger Polizei und der Korruptionsstaatsanwaltschaft, für die zahlreiche Rechtshilfeersuchen nötig waren, dauerten mehrere Jahre.

Mehrere Jahre lang waren Kunden für einen Sparplan angeworben worden, bei dem man ab 30 Euro im Monat Anteile an Gold- und Silberbarren erwerben konnte. Doch als die Schweizer Finanzaufsicht die Konten ...