Millionenspritze des Landes Tirol bewahrt Matrei in Osttirol vor Pleite

Das Land Tirol setzt mehr als acht Millionen Euro Steuergeld ein, um die von der Pleite bedrohte Marktgemeinde Matrei in Osttirol zu retten und den Fortbetrieb der insolventen Firma GemNova, der Dienstleistungsgesellschaft des Tiroler Gemeindebundes, zu sichern. Die Beschlüsse fielen am Mittwoch im Landtag. Experten des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) äußern aber harsche Kritik an den früheren Abläufen in Matrei.

BILD: SN/APA/EXPA/ JOHANN GRODER Die Marktgemeinde Matrei am Fuß der Hohen Tauern ist mit mehr als 35 Millionen Euro verschuldet und wird jetzt mit Steuergeld vor der Pleite bewahrt.