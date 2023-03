Minister Totschnig will Wasser-Notfallplan für Österreich

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Freitag, fünf Tage bevor er am Weltwassertag am 22. März an der auf drei Tage angesetzten UNO-Wasserkonferenz in New York teilnehmen wird, einen Vorsorge- und Notfallplan für eine sichere Trinkwasserversorgung angekündigt. Ein entsprechender Gipfel unter Bundesländerbeteiligung soll folgen, konkreten Termin gibt es noch keinen, jedoch wurde vonseiten des Ministeriums die Zeit nach Ostern genannt.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig fodert konkrete Pläne