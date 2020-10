Ministerin Gewessler drängt auf Kampf gegen Raser

Die Vorschläge von Verkehrs- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu einer Verschärfung im Kampf gegen extreme Raserei auf Österreichs Straßen befinden sich "in einem intensiven Arbeitsprozess mit dem Innenministerium". Das betonte die Ressortchefin am Mittwochnachmittag anlässlich einer Tagung der entsprechenden Arbeitsgruppe mit Vertretern der Bundesländer. Das Ziel sei, bis Jahresende das Gesetzespaket fertigzustellen, sagte Gewessler: "Die Kontrolldichte ist ganz gut, aber bei den Strafhöhen sind wir ganz am Ende der Liste in Europa."

