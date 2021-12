Ministerin Gewessler sagt den Lobautunnel ab: Wiens Bürgermeister Ludwig vermisst eine Alternative

Mit ihrer Absage des Autobahntunnels in der geschützten Lobau in Wien stellt sich Ministerin Gewessler gegen den Koalitionspartner ÖVP und die Stadt Wien. Das Match beginnt nun neu.

Das auch für große Infrastrukturprojekte zuständige Klimaschutzministerium veröffentlichte am Mittwoch die seit Langem erwartete Evaluierung großer Straßenbauprojekte in Österreich. Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte sie im Vorjahr in Auftrag gegeben und damit dem staatlichen Autobahnbetreiber Asfinag überraschend einen Planungsstopp verordnet. Einige Entscheidungen wurden bereits getroffen (siehe Zusatzbericht rechts). Das öffentliche Interesse konzentrierte sich auf den Lobautunnel, eines der umstrittensten Projekte. Es geht um einen 8,5 Kilometer langen Autobahntunnel, der rund 45 Meter unter der am Rande des Nationalparks Donauauen liegenden ...