Minusgrade, Glatteis, Schnee im Anmarsch

Ein Adriatief bringt winterliche Verhältnisse - vor allem auf den Straßen. Ob Brenner, Pack, Wechsel oder Tauernautobahn: Es ist Vorsicht geboten.

Geht es nach den Prognosen der Meteorologen, so hat der Winter Österreich in den kommenden Tagen fest im Griff - und zwar nicht nur annähernd bundesweit, sondern auch bis in Tallagen. Zunächst ist es ein Adriatief, das Niederschläge bringt. Die Schneefallgrenze springt hin und her: Bis zu 1000 Meter Seehöhe ist fast alles möglich. Doch die Temperaturen sinken zusehends. Vor allem nachts fallen sie deutlich in den Minusbereich. Soll heißen: Auf höhergelegenen Straßen ist mit tiefwinterlichen Fahrbedingungen zu rechnen, weiter ...