5,8 Mio. Menschen in Österreich nutzen Videogames

Österreich ist anscheinend ein Land der Computer- und Videospielerinnen und -spieler. Das geht zumindest aus der am Donnerstag veröffentlichten GfK-Umfrage "Gaming in Austria 2023" im Auftrag des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware (ÖVUS) hervor. Demnach nutzen 5,8 Millionen Menschen oder 69 Prozent hierzulande Computer- und Videospiele, was einen neuen Rekord darstellt. Vor zwei Jahren war es eine halbe Million weniger.

BILD: SN/APA/DPA/SWEN PFÖRTNER Videospiele sind in Österreich beliebter denn je