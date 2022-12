Missbrauch auf Feriencamp war nicht mehr nachweisbar

Ein damals Neunjähriger sagte aus, er sei im Jahr 2009 auf einem Zeltlager am Achensee schwer sexuell missbraucht worden. Der 74-jährige Organisator von Zeltlagern wurde vom Innsbrucker Schöffengericht im Zweifel freigesprochen.

Jahrzehntelang organisierte ein heute 74-jähriger Wiener Feriencamps für Kinder und Jugendliche an Seen in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg. Polizeiprotokolle, die den SN vorliegen, legen den Verdacht nahe, dass sich der Mann an zahlreichen Schutzbefohlenen vergangen haben könnte. Einer seiner Betreuer auf den Zeltlagern war bereits 2010 wegen geschlechtlicher Nötigung und sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verurteilt worden.

Von den Anschuldigungen gegen den Pensionisten ist nur ein einziger Fall aus dem Jahr 2009 übrig geblieben. Einerseits, weil die ...