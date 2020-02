Missbrauch von 109 Buben: Anklage gegen oö. Arzt eingebracht

Die Staatsanwaltschaft Wels hat am Montag Anklage gegen einen Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an 109 Buben vergangen haben soll, eingebracht. 40 von ihnen waren laut Anklageschrift noch nicht einmal 14 Jahre alt. Der Mediziner, der für zurechnungsfähig erklärt wurde, leide laut Gutachter an schwerer Pädophilie, weshalb auch einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt gestellt wurde.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Schwere Vorwürfe gegen Arzt aus dem Salzkammergut