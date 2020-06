Ermittler decken in Deutschland ein Pädophilennetzwerk auf. Die Mutter des Hauptverdächtigen soll den Missbrauch in Kauf genommen haben. Ein Experte erklärt, warum Mitwisser schweigen.

In dem schockierenden Fall eines Pädophilennetzwerks in Nordrhein-Westfalen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie berichtet, wurden in ganz Deutschland elf Verdächtige festgenommen. Sieben Beschuldigte sind in U-Haft. Nur einer von ihnen hat gestanden, die übrigen schweigen zu den Vorwürfen. Darunter ...