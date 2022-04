Missbrauchsprozess gegen Reithofbesitzer in Kärnten

Weil er vier jugendliche Mädchen sexuell belästigt und missbraucht haben soll, hat sich am Freitag ein 62-jähriger Mann vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Der Reiterhofbesitzer soll sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben - und an drei Mädchen, die Pferde bei ihm gemietet oder eingestellt hatten. Der Mann bezeichnete die Vorwürfe als erlogen, er habe keine Erklärung dafür. Der Prozess war bis Mittag anberaumt.

SN/APA Der 62-Jährige bekannte sich vor dem Schöffensenat nicht schuldig