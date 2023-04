Missbrauchsprozess in Vbg. - Verurteilte bekämpfen Urteile

Die sechs Männer, die vergangene Woche am Landesgericht Feldkirch wegen des Missbrauchs einer wehrlosen Frau zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind, bekämpfen die in erster Instanz gesprochenen Urteile. Auch die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt und hat höhere Strafen beantragt, berichtete am Donnerstag die "Neue Vorarlberger Tageszeitung". Landtagsvizepräsidentin Karin Seidl-Wehinger bestätigte der APA auf Anfrage den Medienbericht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOCHEN HOFER Die sechs Männer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt.