Missbrauchsverdacht im Kindergarten: Besorgte Eltern wurden ignoriert

Wegen Missbrauchsverdachts in einem Kindergarten in Wien-Penzing überprüfte die Stadt die Einrichtung. Der Bericht zeichnet ein Bild von Versäumnissen, Unwillen und Vertuschung.

Minutiös listet ein am Donnerstag präsentierter Prüfbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) Wien auf, wie schlecht das Krisenmanagement in der zuständigen Magistratsabteilung 10 funktionierte, als in einem Kindergarten in Penzing ein Pädagoge in den Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen geraten war. Über ein Jahr lang wurde demnach betroffenen Eltern verschwiegen, dass es in der Einrichtung zu Übergriffen gekommen sein könnte.

Der verdächtige Pädagoge war von März 2020 bis März 2021 in Penzing tätig. Dann wurde er still ...